Wie Aaronson: Red-Bull-Profi Kristensen vor Wechsel zu Leeds United

Er galt als Wunschkandidat von RB Leipzig, doch die sportliche Zukunft von Rasmus Kristensen dürfte in der Premier League bei Leeds United liegen. Der kampfstarke Außenverteidiger von Fußballmeister Red Bull Salzburg soll sich laut einem Bericht des "Telegraph" mit den Engländern auf einen Transfer geeinigt haben, was SN-Recherchen am Donnerstag bestätigten. Kristensen ist vertraglich zwar noch bis 2025 an die Bullen gebunden, jedoch enthält der Kontrakt eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 13 Millionen Euro - für Leeds aus der finanzstarken Premier League ein Schnäppchen. Erst vor wenigen Tagen hatte das neue Team von Ex-Red-Bull-Trainer Jesse Marsch rund 30 Millionen Euro für Offensivspieler Brenden Aaronson ausgelegt. Marsch galt schon während seiner Zeit in Salzburg als großer Fan und Förderer von "Mentalitätsmonster" Kristensen.