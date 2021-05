Wien-Favoriten für St. Pölten Schauplatz der letzten Chance

Die Wiener Austria sieht das mögliche Etappenziel, St. Pölten den winzigen Strohhalm. Mit einem Heimsieg des Favoriten am Samstag (17.00 Uhr) in der vorletzten Runde würde doppelte Gewissheit herrschen: Die Austria zöge als zumindest Zweiter der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga fix ins Liga-Play-off ein, wo das letzte Ticket für die internationale Bühne vergeben wird. St. Pölten hingegen stünde gleichzeitig als Letzter der Saison 2020/21 fest.

SN/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK Ein Kampf um jeden Ball wird erwartet