Wiener Austria holte Andreas Poulsen leihweise von Gladbach

Die Wiener Austria hat sich bis zum Saisonende der Fußball-Bundesliga mit dem dänischen U21-Teamspieler Andreas Poulsen verstärkt. Der 20-jährige Linksverteidiger kommt leihweise vom deutschen Spitzenclub Borussia Mönchengladbach und wird gleich beim Trainingsstart der Wiener am kommenden Montag (15.00 Uhr) in der General-Arena dabei sein, wie die "Veilchen" am Freitag mitteilten.

SN/APA (AFP/Archiv)/INA FASSBENDER Poulsen wird gleich beim Trainingsstart dabei sein