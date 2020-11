Wiener Austria nach 0:0-Remis in Altach drei Partien sieglos

Die Wiener Austria ist in der Fußball-Bundesliga mittlerweile drei Spiele sieglos. Nach dem 0:2 gegen Salzburg und 1:2 in Hartberg gab es am Samstag mit einem torlosen Remis beim SCR Altach aber zumindest wieder einmal einen Punktgewinn für die Truppe von Coach Peter Stöger. Dieser war eher in die Kategorie schmeichelhaft einzuordnen, Goalie Patrick Pentz verhinderte in der leeren Cashpoint Arena mit einigen Paraden die dritte Niederlage der Favoritner in Folge.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Viel Einsatz, aber keine Tore bei Altach gegen die Austria