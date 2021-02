Wiener Start-up: "Wir bringen die Fans zurück ins Stadion"

Daheim gurgeln und mit dem negativen PCR-Test zum Fußballmatch - mit einem digitalen Eintrittstest hilft testFRWD Clubs im Überlebenskampf. Wann gibt die Politik dafür grünes Licht?

Wann dürfen endlich wieder Zuschauer ins Stadion? Diese Frage kann in letzter Konsequenz nur die Politik beantworten. Doch sobald sie grünes Licht gibt, können Vereine und Veranstalter auf ein Produkt bauen, das es ermöglicht, einen komplett ausverkauften Spieltag in der Fußball-Bundesliga - im doppelten Wortsinn - zu sichern. Das Wiener Start-up "testFRWD" bietet das weltweite Patent auf einen digitalen PCR-Eintrittstest. Mit diesem einzigartigen Zugang tauscht man sich bereits mit Topclubs im In- und Ausland, von Rapid Wien über Red Bull ...