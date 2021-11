Wimmer fällt wegen Leisten-OP bis zur Winterpause aus

Neben Christopher Dibon und Leo Greiml muss Fußball-Bundesligist Rapid mit Kevin Wimmer auf einen dritten Innenverteidiger länger verzichten. Der 29-Jährige wird am Montag an der Leiste operiert, nachdem er seit Ende Oktober - seit dem Aufwärmen vor dem Spiel beim TSV Hartberg - bereits verletzungsbedingt pausieren hatte müssen. Laut Rapid-Arzt Lukas Brandner laboriere der Oberösterreicher an einer "weichen Leiste", wie eingehende Untersuchungen zeigten.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO In action wird man Rapids Wimmer heuer nicht mehr sehen