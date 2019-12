Das erst im Sommer errichtete Dach der Gästetribüne von Fußball-Bundesligist SV Mattersburg ist in den vergangenen Tagen Opfer des starken Winds geworden. So wurde ein Teil jener Plane, die die Stahlrohrkonstruktion deckt, nach hinten gerissen. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Samstag. Laut Club sei die Tribüne selbst nicht betroffen, das Dach werde in den kommenden Tagen instandgesetzt.

Quelle: APA