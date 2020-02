Wirbel bei Sturm nach Jauks Sky-Interview

Beim Fußball-Bundesligisten Sturm Graz hängt der Haussegen schief. Auslöser dafür war ein TV-Interview von Club-Präsident Christian Jauk am Montag. Dieser bestätigte in der Sky-Sendung "Dein Verein" (ab 18.30 Uhr/Sky), dass Günter Kreissl dem Club nach vier Jahren am Saisonende nicht mehr als Geschäftsführer Sport zur Verfügung stehen werde.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Manager Kreissel wird mit Saisonende Sturm verlassen