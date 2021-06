Wolfsberger AC leiht Amar Dedic von Salzburg aus

Fußball-Bundesligist Wolfsberger AC hat sich für die kommende Saison mit dem Rechtsverteidiger Amar Dedic verstärkt. Der 18-jährige Bosnier wird für ein Jahr von RB Salzburg ausgeliehen, wie beide Clubs am Donnerstag bekanntgaben. Dedic ist U21-Teamspieler und war zuletzt beim FC Liefering aktiv. In 50 Spielen in der zweiten Liga gelangen ihm zwei Tore und fünf Assists. Vergangenen Sommer debütierte er in der ersten Cup-Runde bei Salzburg.