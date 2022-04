WSG peilt im Heimduell mit dem LASK Wiedergutmachung an

Für den LASK ist es das erste von vier Endspielen im Kampf um Europa, für die WSG Tirol biegt der Abstiegskampf in die Endphase. Und doch halten beide Teams vor dem Treffen am Innsbrucker Tivoli am Dienstag (18.30 Uhr) als Spitzenreiter der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga bei je 21 Punkten. "Wir sind noch lange nicht durch", warnte WSG-Coach Thomas Silberberger, dessen Team beim LASK zuletzt ein 0:6 kassierte. Stürmer Thomas Sabitzer forderte "Wiedergutmachung".

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER WSG-Coach Silberberger sieht das LASK-Match als "Bonusspiel"