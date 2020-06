WSG-Profi Oswald: "Du regenerierst, schläfst, isst, spielst"

WSG-Tirol-Kapitän Ferdinand Oswald hat die Tücken des dichten Spielprogramms in der Fußball-Bundesliga am Donnerstag noch einmal vor Augen geführt. "Du regenerierst, fährst mit dem Bus oder schläfst zu Hause, isst und spielst. Mental und körperlich ist das sehr anstrengend", sagte der Torhüter bei einem Medientermin. Oswald hatte am vergangenen Wochenende noch leise Kritik am Terminplan geäußert.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Ferdinand Oswald hat Hochachtung vor den CL-Teams