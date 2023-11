WSG hat Spaß mit Altachs "Slapstick"-Defensive

Ausgerechnet die WSG Tirol hat am Samstag für den höchsten Fußball-Bundesliga-Sieg des Tages gesorgt und sich mit einem 5:1 über Altach wieder etwas Luft verschafft. Dass die Tiroler Ladehemmung nach fünf Ligaspielen ohne Treffer und sieben Pflichtspielniederlagen en suite behoben wurde, lag aber nicht zuletzt an Altachs inkompetentem Defensivgebaren. "Das war wie Slapstick", sagte SCRA-Sportdirektor Roland Kirchler bei Sky.

Rund 13 Minuten dauerten im Tivoli Stadion Tirol die Festspiele des Schreckens in der Altacher Abwehr. Zuerst war es ein Missverständnis von Felix Strauss und David Gugganig (33.), dann ein Eigentor Gugganigs (39.), schließlich ein Luftloch von Christian Gebauer (45.), die schon zur Pause für klare Verhältnisse sorgten. "Die erste halbe Stunde war von beiden Seiten nicht zum Anschauen. Und dann schießt die WSG aus drei Nicht-Chancen drei Tore", analysierte Kirchler durchaus passend.

Die WSG hatte sich gleich zu Beginn als engagiert, wenn auch glücklos erwiesen, Altach hatte danach besser ins Spiel gefunden - ohne nur ansatzweise Gefahr zu versprühen; angesichts von ebenfalls fünf Ligapartien ohne Treffer kam auch das nicht überraschend. "Das war überhaupt nicht unser Tag, es ist absolut schiefgegangen", sagte Strauss. "Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, wo meine Mannschaft drei solche Tore bekommen hat."

Der Vorsprung des Tabellenzehnten aus Altach schmolz nach der dritten Niederlage en suite bzw. dem sechsten Spiel ohne Sieg in Folge auf fünf Punkte, die WSG konnte nach dem zweiten Saisonsieg den Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau wiederum auf fünf Zähler ausbauen. "Ich freue mich riesig für die Mannschaft und über die Leistung, die sie geboten hat", sagte Trainer Thomas Silberberger. "Obwohl Altach eigentlich gut in die Saison gestartet ist, haben es meine Jungs überragend gelöst." Für seine Truppe könnte es jener Moment gewesen sein, in dem sie, wie von ihm gefordert, "den Bock umgestoßen" hat. "Wir haben die letzten Wochen genug Dreck fressen müssen", meinte Torschütze Julius Ertlthaler.

Für Lustenau blieb auch in Spiel Nummer 14 ein Befreiungsschlag in Form des ersten Saisonsieges aus. "Die Mannschaft hat sich reingehängt und steht wieder mit leeren Händen da. Es ist Woche für Woche das gleiche Lied, das ich herunterleiere, aber es ist leider so", sagte Trainer Markus Mader. Auch im achten Heimspiel gab es keinen Punkt, zudem die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Die anstehende Länderspielpause könnte daher ungemütlicher werden als die letzte, vor der die Zukunft des Trainers zumindest mancherorts ebenfalls schon in Frage gestellt worden war.

Vereinsinterne Kritik bekomme er natürlich mit, bestätigte der Vorarlberger. "Sonst wäre ich kein Teil des Vereins. Wir reden permanent unter der Woche. Ich sehe das gelassen. Es geht vor allem um den Verein, und nicht nur um mich. In den letzten zwei Jahren haben wir sehr viel erreicht und super performt. Wir waren fast im Europacup. Jetzt geht es nicht so gut, und wir müssen gemeinsam dort rauskommen. Dafür muss ich alles tun als Trainer, und das mache ich."

Keine Erklärung hatte er dafür, dass sein Team wieder einmal die Anfangsphase verschlief. "Der erste Schuss aufs Tor ist bei uns meistens drin. Es ist mir auch ein Rätsel", betonte Mader. Der Abstand auf das "rettende Ufer" wuchs auf fünf Punkte an, da der Vorletzte ein deutliches Statement abgab. Auch deshalb wird die Luft für Lustenaus Trainer sehr dünn. Der Ausblick in die nahe Zukunft ist auch nicht rosig, am 25. November wartet mit dem Gastspiel bei Sturm Graz eine extrem schwierige Aufgabe.