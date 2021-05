WSG Tirol braucht für Europacup-Chance Heimsieg gegen Sturm

Die WSG Tirol ist gegenüber dem Vorjahr der einzige Neuling in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Der Tabellendritte Sturm Graz will vor dem Gastspiel am Mittwochabend (18.30 Uhr/live Sky) beim Sechsten in Innsbruck aber nicht mehr von einem Überraschungsteam sprechen. "Sie stehen zurecht in der Meistergruppe und sind in der Leistung nicht abgefallen", zollte Sturm-Trainer Christian Ilzer den Tirolern großen Respekt.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Silberberger hofft auf Heimsiege gegen Sturm und den WAC