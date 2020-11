WSG Tirol gewinnt 1:0 in Unterzahl bei St. Pölten

In Unterzahl hat sich die WSG Tirol den Premierensieg gegen SKN St. Pölten erkämpft und damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte in der Fußball-Bundesliga geschafft. Florian Rieder (31.) sorgte für das entscheidende 1:0 für die eine halbe Stunde in Unterzahl spielenden Gäste. Bei den viertplatzierten Niederösterreichern folgte hingegen zum dritten Mal in dieser Saison eine Niederlage auf einen Sieg.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Florian Rieder jubelt über sein Tor