WSG Tirol gibt Youngster Thomas Geris Jungprofivertrag

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat den 19-jährigen Offensivspieler Thomas Geris von den Amateuren hochgezogen und mit einem Jungprofivertrag ausgestattet. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Geris ist bereits der siebente Spieler im Kader der Tiroler, der den Sprung von den Amateuren zu den Profis geschafft hat. In der Vorsaison erzielte der Offensivspieler in 22 Einsätzen für die WSG-Amateure 7 Treffer.