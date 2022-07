WSG Tirol holt Rechtsverteidiger Sulzbacher von Rapid

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat Defensivmann Lukas Sulzbacher von Ligarivale Rapid verpflichtet. Wie die beiden Clubs am Samstag bekanntgaben, erhält der 22-Jährige in Wattens einen "längerfristigen" Vertrag bei der WSG, wo er die vakante Position rechts in der Viererkette einnehmen soll. In den vergangenen beiden Saisonen kickte der vielfache ÖFB-Nachwuchsteamspieler vornehmlich für Rapids Amateure, für die Profis stehen sechs Einsätze zu Buche.