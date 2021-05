WSG Tirol holt Verteidiger Andric von Kufstein

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat am Montag die Verpflichtung von Außenverteidiger Mario Andric ab kommender Saison bekanntgegeben. Der 23-jährige Tiroler kommt von Regionalligist FC Kufstein nach Wattens, er absolvierte bereits Stationen in der Akademie von Red Bull Salzburg sowie in der deutschen Regional- sowie Oberliga (1. FC Kaiserslautern 2, Wuppertaler SV und SGV Freiberg).