WSG Tirol leiht Schwedens U21-Teamstürmer Prica aus

Die WSG Tirol hat den dringend gesuchten Stürmer in Dänemark gefunden. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt gab, wurde der 19-jährige Schwede Tim Prica für eineinhalb Jahre leihweise von Aalborg BK verpflichtet. Prica bestritt bisher sechs Spiele in der U21-Auswahl Schwedens. Für Aalborg stand er seit seinem Wechsel im Sommer 2020 in 46 Spielen auf dem Feld und schoss dabei sechs Tore.

SN/APA/TT NEWS AGENCY/ADAM IHSE Prica (r.) im Einsatz für Schweden