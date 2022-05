WSG Tirol nach 1:1 bei Admira weiter Qualigruppen-Leader

Die WSG Tirol hat die Spitzenposition in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga behauptet. Die Truppe von Coach Thomas Silberberger erkämpfte am Samstag ein 1:1 beim FC Admira in der BSFZ Arena und liegt zwei Runden vor Schluss in der Tabelle weiter drei Punkte vor Verfolger LASK voran. Die Admira ist Vierter und hat weiter komfortable fünf Zähler Vorsprung auf Schlusslicht SCR Altach. Die späte WSG-Führung durch Kofi Schulz (80.) glich Luan (87.) noch aus.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Harte Zweikämpfe und keinen Sieger gab es in der BSFZ Arena