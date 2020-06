WSG Tirol ohne verletzten Coach in Altach um Rehabilitierung

Die WSG Tirol ist am Samstag (17.00 Uhr/live ORF eins und Sky) in der Fußball-Bundesliga auf Rehabilitierung aus. Die Tiroler sind durch ihren 0:5-Fehlstart gegen den SKN St. Pölten ans Tabellenende gerutscht. In Altach bietet sich auch ohne den verletzten Cheftrainer Thomas Silberberger die Chance zur Wiedergutmachung - wenngleich der Respekt vor den Vorarlbergern groß ist.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Martin Svejnoha fehlt verletzt