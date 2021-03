WSG Tirol rutscht nach spätem Sturm-Ausgleich aus Top 6

WSG Tirol ist am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga zum sechsten Mal en suite ohne vollen Erfolg geblieben und damit aus den Meisterrunden-Plätzen gerutscht. Die Elf von Thomas Silberberger trennte sich in der 20. Runde von Sturm Graz, das sich nicht für das Cup-Aus gegen Salzburg rehabilitieren konnte, mit 1:1 (0:0). Ausgerechnet der Ex-WSG-Kicker Kelvin Yeboah rettete den Grazern in der 92. Minute das Remis, Tobias Anselm (76.) hatte die Tiroler in Führung gebracht.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Sturm nahm gegen WSG Tirol ein spätes 1:1 mit