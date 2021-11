WSG Tirol schießt sich mit 5:1 gegen WAC vom Tabellenende

WSG Tirol hat die "Rote Laterne" in der Fußball-Bundesliga an den SCR Altach weitergereicht und in der Tabelle den Sprung auf Rang neun geschafft. Das gelang dank einem 5:1-Kanterheimsieg in der 15. Runde gegen den WAC, bei dem Giacomo Vrioni herausragend war. Die Tiroler setzten sich um drei Punkte vom Schlusslicht ab und beendeten den Erfolgslauf der zweitplatzierten Kärntner, die zuvor in sechs Bewerbspielen in Folge als Sieger vom Platz gegangen waren.

Vrioni war ganz klar der Man of the match