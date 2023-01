WSG Tirol startet Mission Top-Sechs

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat am Mittwoch die Vorbereitung auf das Frühjahr aufgenommen. Thomas Silberberger kommandierte dabei auf dem Wattener Rasen eine personell unveränderte Truppe, die am 11. Februar beim WAC die Mission Top-Sechs startet. Derzeit liegt man auf Platz fünf, vier Punkte vor Rang sieben. "An eine so lange Winterpause kann ich mich auch als Spieler nicht erinnern. Das war schon etwas Einzigartiges", merkte Silberberger an.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Silberbergers WSG peilt die Top-Sechs an