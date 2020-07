WSG Tirol steigt nach 0:0 gegen Admira aus Bundesliga ab

WSG Tirol ist am Samstag aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Wattener kamen in der letzten Runde der Qualifikationsgruppe in Innsbruck gegen die Admira nicht über ein 0:0 hinaus und müssen damit nach einem Jahr wieder Abschied von der höchsten Spielklasse nehmen.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Admira hielt dem Druck stand