WSG Tirol trainiert wieder: "Pause hat Spuren hinterlassen"

Auch Bundesliga-Aufsteiger WSG Tirol hat am Donnerstag nach 42 Tagen der Abstinenz ein erstes Training in Kleingruppen absolviert. Die 26 Spieler um Stefan Maierhofer ließen in fünf Gruppen den Ball rollen. Trainer Thomas Silberberger ortete nach den Einheiten Nachholbedarf. "Man merkte deutlich, dass die sechs Wochen Pause Spuren hinterlassen haben", sagte Silberberger in einer Club-Aussendung.

