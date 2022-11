WSG Tirol überwintert nach 2:0-Sieg über Ried in Top 6

Im letzten Spiel vor der Winterpause hat die WSG Tirol ihren Erfolgslauf prolongiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger besiegte in der 16. Runde der Fußball-Bundesliga die SV Ried im Innsbrucker Tivoli mit 2:0 (2:0) und holte damit in den fünf Spielen der Rückrunde 13 Zähler. Die Wattener überwintern mit nun 24 Punkten fix über dem Strich in den Top 6. Die Rieder bleiben hingegen mit 13 Zählern mittendrin im Abstiegskampf.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Tiroler prolongierten starke Serie in der Rückrunde