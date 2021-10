WSG Tirol und Austria trennten sich leistungsgerecht 1:1

Die Wiener Austria muss in der Fußball-Bundesliga weiter auf zwei Siege hintereinander warten. Die Wiener und WSG Tirol trennten sich am Sonntag auf dem Innsbrucker Tivoli mit einem gerechten 1:1 (0:0). Fast eine Stunde lang tat sich auf dem Innsbrucker Tivoli wenig, ehe Giacomo Vrioni die Tiroler in Führung köpfelte (57.). Der Austria gelang durch den kurz davor eingewechselten, 18-jährigen Muharem Huskovic ebenfalls per Kopf der Ausgleich (77.).

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Austria-Kapitän Suttner bereitete den Ausgleichstreffer vor