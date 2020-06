WSG Tirol verlor in Mattersburg 1:4 - Endspiel gegen Admira

WSG Tirol droht nach einem 1:4 (0:2) in Mattersburg nach nur einem Jahr in der Fußball-Bundesliga wieder der Abstieg. Die Tiroler müssen in der letzten Runde im direkten Duell gegen die zwei Punkte voranliegende Admira (0:3 gegen St. Pölten) am Samstag gewinnen. Die Burgenländer sind nach dem erst dritten Saisonheimsieg vorzeitig gerettet.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Mattersburg bleibt erstklassig, Wattens muss noch bis Samstag zittern