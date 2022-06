WSG Tirol verpflichtet argentinischen Stürmer Rinaldi

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat am Montag die Verpflichtung des argentinischen Stürmers Lautaro Patricio Rinaldi vermeldet. Der 28-Jährige wurde vom argentinischen Oberhaus-Club Atletico Aldosivi geholt, davor spielte er unter anderem für Brescia und Panathinaikos.

Rinaldi brachte es bisher auf 41 Einsätze in Argentiniens höchster Spielklasse (9 Tore, 2 Assists), zehn Spiele in der zweiten argentinischen Liga (1 Tor), acht Einsätze in der griechischen Super League und sechs Partien in Italiens Serie B.