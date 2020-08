WSG Tirol verpflichtete Dänen Frederiksen leihweise von Juve

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat am Dienstag die leihweise Verpflichtung des 20-jährigen Dänen Nikolai Baden Frederiksen bis zum Saisonende mitgeteilt. Der Nachwuchs-Teamstürmer steht bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin unter Vertrag, kam dort aber bisher nur in der U23-Auswahl zum Einsatz. Erfahrung sammelte Frederiksen auch schon in den Niederlanden als Leihgabe an Fortuna Sittard.

"Es ist uns gelungen, das nächste europäische Top-Talent zu uns zu lotsen", lautete der erfreute Kommentar von WSG-Trainer Thomas Silberberger. "Juventus war sehr bemüht, dass sich Nikolai uns anschließt. Er macht uns im Angriff variabler, variantenreicher. Außerdem gewinnen wir mit ihm enormen Speed." Quelle: APA