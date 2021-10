WSG Tirol will gegen Hartberg Rote Laterne abgeben

Für die WSG Tirol bietet sich am Sonntag die Gelegenheit, die untersten Tabellenregionen der Fußball-Bundesliga hinter sich zu lassen. Mit einem Heimsieg über den TSV Hartberg würde sich die Truppe von Trainer Thomas Silberberger im Idealfall von der letzten an die zehnte Stelle verbessern und bis auf zwei Punkte an Platz drei heranrücken. "Es kann sich in der Tabelle extrem viel komprimieren", erklärte Silberberger.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Coach Silberberger möchte mit WSG Tirol in höhere Tabellenregionen