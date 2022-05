WSG und Hartberg vor Duell formstärkster Qualigruppen-Teams

Die WSG Tirol greift nach dem Europacup-Play-off, der TSV Hartberg nach dem Klassenerhalt. Die beiden zuletzt stärksten Teams der Qualifikationsgruppe können am Samstag (17.00 Uhr) im direkten Duell in Innsbruck Großes fixieren. Mit einem Heimsieg, dem ersten gegen Hartberg in der Fußball-Bundesliga, wären die Tiroler eine Runde vor Schluss nicht mehr aus den Top zwei zu verdrängen - und hätten ihr Ticket für das Play-off um einen Conference-League-Qualiplatz sicher.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Goalgetter Vrioni und seine WSG haben das Europacup-Play-off im Visier