WSG verlängert im West-Duell Negativlauf von Lustenau

Die WSG Tirol hat ihre kurze Niederlagenserie in der Fußball-Bundesliga beendet und den Negativlauf von Austria Lustenau prolongiert. Im West-Duell setzten sich die Tiroler am Samstag in Innsbruck mit 3:2 (3:0) gegen den Aufsteiger durch. Kofi Schulz (14.), Sandi Ogrinec (28.), Thomas Sabitzer (37.) per Hand-Elfer schossen in den ersten 40 Minuten die klare Wattener Führung heraus. Lustenau steigerte sich dann, traf durch Anthony Schmid (48.) und Anderson (93.) aber zu spät.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA WSG hatte am Ende die Nase vorne