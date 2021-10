WSG verlässt nach 1:0 bei der Admira das Tabellenende

Die WSG Tirol hat am Samstag die Rote Laterne der Fußball-Bundesliga an den SCR Altach abgegeben. Das Team von Coach Thomas Silberberger feierte am Samstag in der zwölften Runde dank eines von Giacomo Vrioni verwandelten Elfmeters (90.) einen 1:0-Sieg bei der Admira und liegt damit jeweils zwei Punkte vor den Vorarlbergern und dem LASK. Diese beiden Clubs treffen am Sonntag aufeinander, dadurch kann die WSG in dieser Runde nicht mehr auf den letzten Platz zurückfallen.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Admira-Coach Herzog sah ausgeglichene Partie gegen WSG