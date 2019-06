WSG Wattens heißt künftig WSG Swarovski Tirol

Bundesliga-Aufsteiger WSG Wattens wird künftig als WSG Swarovski Tirol antreten. Dies bestätigte Club-Präsidentin Diana Langes gegenüber dem ORF Tirol. In einem am Dienstag ausgestrahlten Beitrag gab Langes an, dass der Wattener Sportgemeinschaft (WSG) bisher 5,7 Mio. Euro an Budget zur Verfügung stünden. Durch neue Sponsoren und der Unterstützung durch das Land soll sich diese Summe noch erhöhen.

SN/APA (EXPA/Haumer)/EXPA/THOMAS HA Das Land Tirol schießt Geld zu und steht künftig im Teamnamen