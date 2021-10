WSG will in Rückrunde "neues Kapitel" aufschlagen

Die WSG Tirol will in der Fußball-Bundesliga mit Beginn der Rückrunde neu durchstarten. Vor dem Gastspiel bei der Admira am Samstag (17.00 Uhr) erinnerte Trainer Thomas Silberberger noch einmal an das 1:1 zu Saisonstart, als der Ausgleich für die Südstädter tief in der Nachspielzeit fiel. "Das war ein Spiegelbild der ganzen Hinrunde. Wir haben zu viele Punkte hergeschenkt. Jetzt beginnt ein neues Kapitel", sagte Silberberger.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Mustapha ist im Admira-Angriff das Um und Auf