Zehn Hartberger die großen Sieger im Kampf um Meisterrunde

In der vergangenen Saison hat TSV Hartberg den Einzug in die Meisterrunde der Fußball-Bundesliga knapp verpasst. Diesmal haben die Steirer nach einem Kraftakt am Sonntag alle Trümpfe in der Hand. Sieben Runden vor der Punkteteilung hat die auf Platz sechs liegende Elf von Markus Schopp acht Punkte Vorsprung auf den Strich. Nach Rapid droht diesmal der Austria der Sturz in die Qualifikationsgruppe.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Die Steirer haben alle Trümpfe in der Hand