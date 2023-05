Zehn rote Bullen kamen gegen Rapid mit einem blauen Auge davon

Red Bull Salzburg rettete nach dem Ausschluss von Nicolás Capaldo ein 2:1 gegen Rapid über die Zeit. Es war der erste Heimsieg des Bundesliga-Tabellenführers seit zwei Monaten.

Fußballmeister Red Bull Salzburg kann im eigenen Stadion doch noch siegen: Nach drei Heim-Remis in Folge (1:1 Altach, 3:3 Austria Wien, 0:0 LASK) feierten die Bullen am Sonntag vor 16.000 Zuschauern im Bundesliga-Klassiker gegen Rapid einen 2:1-(1:0)-Erfolg und verteidigten an der Tabellenspitze damit ihren Drei-Punkte-Vorsprung auf Sturm Graz.

In einer ansehnlichen Partie waren es allerdings die Gäste aus Wien, die zu Beginn die bessere Mannschaft waren. Salzburgs Keeper Philipp Köhn war bei einem gut platzierten Schuss von Patrick Greil mit einer starken Parade zur Stelle (10.). Wie das Toreschießen geht, das zeigte auf der gegenüberliegenden Seite Sékou Koïta: Umschaltsituation, Ballannahme, Drehung, Schuss und Tor. Der Salzburger Stürmer traf in der 18. Minute aus rund 20 Metern ins untere Eck und plötzlich lag der Meister entgegen dem Spielverlauf mit 1:0 voran.

Nach und nach fanden die Bullen besser ins Spiel, wenngleich die Match-Statistik Rapid eine gewisse Feldüberlegenheit attestierte. Jonas Auer traf mit seinem sehenswerten Distanzschuss nur die Stange (22.). Beim Versuch, den Abpraller zu verwerten, stand Guido Burgstaller im Abseits. Dasselbe Schicksal wie Auer ereilte zehn Minuten später den gefälligen Salzburger Nicolas Seiwald, der von der Strafraumgrenze abzog, allerdings nur die Querlatte traf. Beim vermeintlichen 2:0 kurz vor Ende der ersten Hälfte stand Benjamin Šeško im Abseits (44.). So ging es in die Kabine, was für Red Bull Salzburg eine Moralinjektion gewesen sein dürfte. Denn die Bullen sind seit sage und schreibe 147 Bundesliga-Spielen ungeschlagen, in denen man mit einer Führung in die Pause gegangen war.

Entsprechend selbstbewusst war auch der Auftritt der Salzburger in der zweiten Hälfte. Dijon Kameri (57.) und Oscar Gloukh (59.), die angesichts der langen Verletztenliste erstmals gemeinsam in der Startelf standen, fanden gute Möglichkeiten vor. Letztlich brauchte es wieder die Goalgetter-Qualitäten von Koïta, der den Ball in der 62. Minute nach einem Kameri-Lupfer gekonnt im Tor versenkte.

Die vermeintliche Vorentscheidung sollte sich als Trugschluss herausstellen. Denn plötzlich wurde es hitzig: Nach Elfmeteralarm im Salzburger Strafraum (Handspiel von Šeško) brannten bei Nicolas Capaldo die Sicherungen durch, er provozierte so seinen Ausschluss. Der Argentinier sah Gelb-Rot (67.), inzwischen bestätigte Schiedsrichter Manuel Schüttengruber mithilfe des Video Assistent Referees (VAR) den Strafstoß für Rapid, den Torjäger Burgstaller sicher zum 2:1 verwandelte (70.).

Mit viel Aufwand brachten die Salzburger den Vorsprung über die Zeit - und feierten den ersten Bundesliga-Heimsieg seit 26. Februar (2:0 gegen Ried).

Stimmen nach dem Spiel

Matthias Jaissle (Trainer Salzburg): "Es war eine emotionale Schlussphase, in Unterzahl. Das macht den Fußball auch so spannend und schön. Wir haben genau das gezeigt, was wir gegen so einen Gegner auf den Platz bringen müssen. Darum geht es in der starken Meistergruppe in diesem Jahr. Sturm macht das wirklich hervorragend. Gratulation an dieser Stelle noch einmal zum Cupsieg. Das wird ein hartes Rennen. Wir sind dafür gewappnet."

Zoran Barisic (Trainer Rapid): "Wir haben alles reingelegt in das Spiel, waren kampfbetont, leidenschaftlich, haben uns nicht versteckt, immer versucht, nach vorne zu spielen, initiativ zu sein. Hut ab. Ich bin gar nicht so unzufrieden, was die Leistung betrifft. Leider ist das Momentum nicht auf unserer Seite, das Spielglück fehlt in gewissen Momenten des Spiels. So wie heute dürfen wir uns öfter präsentieren."

Dijon Kameri (Red Bull Salzburg): "Wir haben es uns am Schluss selbst nochmal schwierig gemacht mit der gelb-roten Karte, aber nichtsdestotrotz eine super Leistung von uns und wir haben uns dann auch belohnt, die Tore gemacht und dann gewinnt man auch so ein Spiel. Jeder hat gekämpft bis zur letzten Minute. Wir sind da, wir wollen Meister werden und wollen das jedes Spiel zeigen."



Das Match zum Nachlesen im Liveticker