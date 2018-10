Zlatko Junuzovic fehlt Salzburg drei bis vier Wochen

Der 31-Jährige erlitt einen Muskelfaserriss in der linken Wade.

Zlatko Junuzovic hat am Sonntag beim 3:3 im Bundesliga-Auswärtsspiel von Red Bull Salzburg gegen den LASK einen Muskelfaserriss in der linken Wade erlitten. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wird dem überlegenen Tabellenführer damit drei bis vier Wochen fehlen, wie der Serienmeister am Montag mitteilte.

Damit fällt Junuzovic nicht nur am Mittwoch beim Cup-Match gegen Austria Lustenau aus, sondern aller Voraussicht nach auch bei den nächsten Europa-League-Partien, unter anderem jener am 29. November gegen RB Leipzig.

Quelle: SN