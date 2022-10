Zulj-Festspiele bei LASK-Heimsieg über WAC

Der LASK hat nach über zwei Monaten endlich wieder drei Punkte im eigenen Stadion eingefahren. Die Linzer feierten am Sonntag in der 14. Runde der Fußball-Bundesliga einen auch in dieser Höhe verdienten 4:1 (3:0)-Heimsieg über den Wolfsberger AC. Mann des Spiels war Robert Zulj, der in Hälfte eins seinen ersten Hattrick in der Bundesliga erzielte. Bei den Gästen aus Kärnten zeigt die Formkurve nach der vierten Niederlage in Serie weiter nach unten.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Robert Zulj erzielte in Hälfte eins einen lupenreinen Hattrick