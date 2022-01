Zum 20. Geburtstag: Karim Adeyemi schenkte sich ein Tor

An seinem 20. Geburtstag holte der Stürmerstar mit Red Bull Salzburg einen 3:1-Testspielsieg gegen Ried. Die Bullen sind mittlerweile "coronafrei".

Zweites Testspiel, zweiter Sieg: Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg gewann am Dienstag das freundschaftliche Kräftemessen gegen Ligakonkurrent SV Ried mit 3:1 (1:1). Erst vor wenigen Tagen hatten die Bullen den Zweitligisten Amstetten mit 6:0 aus dem Trainingszentrum in Taxham geschossen. Entsprechend zufrieden zeigte sich Chefcoach Matthias Jaissle: "Es war ein sehr ordentliches Spiel von uns. Immerhin stehen wir ja mitten in der Vorbereitung, die Beine sind auch etwas müde. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann ein Team auf dem Platz, das im Schnitt unter 20 Jahre alt war (19,7, Anm.), und alle haben gezeigt, was sie können."

Gegen die von dem gebürtigen Seekirchner Robert Ibertsberger trainierten Rieder trafen der abermals sehr gefällige Benjamin Šeško (vier Tore gegen Amstetten), Karim Adeyemi (nach Okafor-Assist) sowie Oumar Solet (nach Wöber-Vorarbeit). Der Gegentreffer durch Nikola Stošić resultierte aus einer Unachtsamkeit von Lukas Wallner in der Salzburger Innenverteidigung.

Adeyemi beschenkte sich mit seinem Tor selbst, feierte er am Dienstag doch seinen 20. Geburtstag. "Es war heute nicht einfach, weil Ried sehr gut Fußball spielt und uns das Leben recht schwer gemacht hat. Aber letztendlich war es ein guter Test gegen einen guten Gegner", sagte der Red-Bull-Stürmerstar.

Gefehlt haben im Testspiel die leicht erkälteten Rasmus Kristensen und Luka Sučić. Auch für Albert Vallci, der nach einer zehnmonatigen Verletzungspause erst vor drei Tagen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, kam der Probelauf noch zu früh. "Es ist ein überragendes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen. Bis ich in voller Intensität einsteigen kann, benötige ich allerdings noch ein bis zwei Wochen", erklärte Vallci.

Noch diese Woche steht ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Am Samstag (15 Uhr) gastiert die Admira in Taxham. Sportdirektor Christoph Freund meinte: "Normalerweise wären wir jetzt ja auf Trainingslager in Marbella, aber das war uns alles zu unsicher. Zum einen wegen der Corona-Reisebestimmungen, zum anderen kann man ja nicht ausschließen, dass ein Spieler positiv getestet wird und dann vielleicht in einem Hotel in Spanien in Quarantäne müsste. Bislang haben wir es auch nicht bereut: Wir haben auch in Taxham Topbedingungen und das Wetter spielt ebenfalls mit." Apropos Corona: Nach sechs positiven Fällen im Bullen-Kader zum Trainingsstart haben alle betroffenen Spieler die Quarantäne beendet, der Club ist inzwischen "coronafrei".



RB Salzburg - SV Ried 3:1 (1:1).

Tore: Šeško (15.), Adeyemi (48.),

Solet (76.); Stošić (16.).

Salzburg: Mantl; Capaldo (46. Atiabou); Piątkowski (46. Solet), Wallner (46. Wöber), Ulmer (46. Guindo); Nene (46. Forson), Bernede (46. Kjærgaard), Tijani (46. Diambou), Aaronson (46. Kameri); Šeško (46. Adeyemi), Adamu (46. Okafor).