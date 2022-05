Zum Tod des Fußballtrainers und Philosophen Ivica Osim: Die Welt ist alles, was der Ball ist

Ivica Osim, am Sonntag mit 80 Jahren verstorben, war Fußballer, Trainer, aber er war auch ein Philosoph, ein Humanist, der die Gleichheit im Rollen des Balles und im Vergehen des Lebens erkannte und formulieren konnte. "

70 Stunden, so hieß es, seien die beiden Autoren Stefan Schennach und Ernst Draxl in der Kantine von Sturm Graz gesessen. Ihnen gegenüber Ivica Osim, der zwar als Fußballtrainer (in Österreich zwischen 1994 und 2002 bei Sturm Graz) bekannt, sogar wichtig und erfolgreich war, der aber in allem, was er sagte, sich zunächst als Mensch erwies, als einer, der die Idee des Humanismus auch dort erkennen wollte (und umsetzte), wo der Ball rollte. Ein Mann mit Kultur, ein Stiller, ein ...