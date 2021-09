Zuschlag für Porr - Spatenstich der LASK-Arena am 9. Oktober

Der LASK wird den offiziellen Spatenstich für sein neues Stadion am 9. Oktober tätigen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, erhielt der Baukonzern Porr den Zuschlag für die Errichtung der künftigen Raiffeisen Arena. Die Arbeiten sollen bis spätestens 10. Februar 2023 gänzlich abgeschlossen sein, hieß es in der Mitteilung. Somit könne die gesamte Rückrunde der Saison 2022/23 dort über die Bühne gehen.

SN/APA/RAUMKUNST ZT GmbH/RAUMKUNST So soll das neue Linzer Stadion aussehen