Zwei Corona-Fälle bei Bundesligist St. Pölten

Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten hat am Freitag zwei positive Corona-Fälle im Zuge der regelmäßigen Testreihen bekanntgegeben. Das betroffene Duo weise keine Krankheitssymptome auf und habe sich entsprechend dem Bundesliga-Präventionskonzept am Donnerstag in häusliche Quarantäne begeben, wie die Niederösterreicher mitteilten. Die Namen der beiden Personen wurden nicht bekanntgegeben.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Das Duo wurde in Quarantäne geschickt, das restliche Team isoliert