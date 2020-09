Zwei Monschein-Elfmeter brachten Austria Sieg gegen Ried

Die Wiener Austria hat ihren ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison eingefahren. Die Violetten bezwangen am Sonntag vor rund 3.000 Zuschauern in der Generali Arena Aufsteiger SV Ried mit 2:1 (1:0). Zweifacher Torschütze war der zuletzt in den ÖFB-Teamkader berufene Christoph Monschein, der zwei Elfmeter versenkte.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Monschein avancierte zum Matchwinner