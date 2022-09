Zwei Neue beim WAC - Ein Neuer in Lustenau

Die Fußball-Bundesligisten WAC und Austria Lustenau haben am Donnerstag nach Ablauf der Übertrittszeit noch Transfers "nachgemeldet". Die Kärntner nahmen den ablösefreien Innenverteidiger Kevin Bukusu (21) sowie Mittelstürmer Maurice Malone (22/Augsburg/Leihe) unter Vertrag. Aufsteiger Lustenau bediente sich ebenfalls in Augsburg: Henri Koudossou (22), der laut Club auf der rechten Seite den offensiven wie defensiven Part bekleiden kann, kickt fortan leihweise in Vorarlberg.

Bukusu verteidigte die meiste Zeit über in der zweiten niederländischen Liga. Malone erzielte in der abgelaufenen Saison für den deutschen Zweitligisten Heidenheim in 20 Einsätzen zwei Tore.