Zwei Spiele Sperre für LASK-Regisseur Michorl

Fußball-Bundesligist LASK muss zwei Spiele auf Mittelfeldregisseur Peter Michorl verzichten. Der Strafsenat der Bundesliga brummte dem 27-Jährigen für sein Foul an Austria Klagenfurts Sinan Karweina in der Schussphase des 3:1-Siegs am vergangenen Samstag in Pasching eine Sperre von drei Spielen, eines davon bedingt, auf.