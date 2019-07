Rene Gartler ist am Montag vom Strafsenat der Österreichischen Fußball-Bundesliga wegen rohen Spiels für zwei Spiele gesperrt worden. Der Profi vom SKN St. Pölten hatte am Sonntag bei der 0:3-Niederlage in Graz bereits in der 28. Minute nach einem Tritt gegen das Schienbein von Sturms Mittelfeldspieler Juan Dominguez die Rote Karte gesehen.

SN/APA/Archiv/HANS PUNZ Gartler stieg hart ein