Zweite Liga: Klagenfurt verteidigt mit Sieg die Tabellenspitze

Die Klagenfurter Austria hat zum Auftakt der 15. Runde der 2. Fußball-Liga vorgelegt. Der Tabellenführer setzte sich am Freitag zuhause gegen Nachzügler Young Violets mit 2:1 (2:1) durch und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger Ried zumindest vorläufig auf drei Punkte aus. Die Oberösterreicher sind erst am Sonntag zuhause gegen Dornbirn gefordert.

Darijo Pecirep (30.) und Petar Zubak (41.) sorgten für einen letztlich knappen Erfolg im violetten Duell, Klagenfurt ist in der laufenden Saison damit weiterhin ohne Niederlage. Hinter dem Spitzenduo bleibt es weiterhin eng gedrängt. Steyr blieb trotz einer 1:2-(0:0)-Auswärtsniederlage bei Schlusslicht Kapfenberg Dritter, der entscheidende Treffer durch Doppeltorschütze Ibrahim Bingöl kam in der 90. Minute aus einem Elfer. Allerdings zog Wacker Innsbruck nach einem 1:0 (1:0) in Horn punktemäßig mit den Oberösterreichern gleich. Beide Teams liegen je 13 Punkte hinter Leader Klagenfurt. Den einzigen Treffer im Waldviertel markierte Murat Satin aus einem Elfer (13.).

Einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg holte der FC Liefering, der dank zweier Doppelpacks von Chukwubuike Adamu (6., 58.) und Karim Adeyemi (9., 60.) bei Blau-Weiß Linz 4:2 (2:0) siegte. Mit dem ersten vollen Erfolg seit 27. September tauchten die "Jungbullen" aus der Abstiegszone auf und sind nun punktegleich mit dem GAK Zwölfter. Die "Rotjacken" wiederum holten zuhause nach 1:2-Pausenrückstand und aber der 59. Minute (Rot für Alexander Kogler) in Unterzahl noch ein 2:2. Einen Knalleffekt hatte es aber schon vor der Partie gegeben: Der verdiente Goalie Patrick Haider (30) gab nur Stunden vor Anpfiff seinen sofortigen Rücktritt aus privaten Gründen bekannt.

