Zwischen Europacup-Highlights wartet Blau-Weiß auf Rapid

Nach dem souveränen Europacup-Aufstieg nimmt Rapid im emotionalen Hoch den ersten Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga seit Februar ins Visier. Gelingen soll der am Sonntag (17.00 Uhr) bei Blau-Weiß in Linz, doch die Rapid-Bilanz in ersten Spielen gegen Aufsteiger-Teams ist durchwachsen. Die noch sieglosen Oberösterreicher schicken sich als "krasser Außenseiter" in die ausverkaufte Partie.

Auch Gerald Scheiblehner sah beim 5:0 der Wiener in Debrecen "ein sehr gutes Spiel von Rapid, die Mannschaft ist gut in Form", sagte der Blau-Weiß-Trainer. "Sie kommen sehr selbstbewusst, und wollen das schlechte Spiel von Hartberg wettmachen und an der Tabellenspitze andocken." Sein Team war zuletzt im Derby gegen den LASK chancenlos (0:2). "Ich will nicht dauernd sagen, dass wir Erfahrung sammeln, am Ende geht es darum, Spiele zu gewinnen." Für einen Sieg gegen Rapid würden die Trauben hoch hängen. "Wir gehen als krasser Außenseiter ins Spiel, werden aber alles in die Waagschale werfen, um das Spiel zu gewinnen."

Bei Rapid stand das "wunderbare" 5:0 von Debrecen am Freitagnachmittag noch über allem. "I gfrei mi mörderisch, die Freude ist riesengroß bei uns allen", meinte Zoran Barisic nach der Rückkehr vom erfolgreichen Conference-League-Qualifikationsspiel. "Die Mannschaft hat fast alles umgesetzt. Mir fehlen die Worte, ich bin sehr, sehr stolz auf das, was sie geleistet hat." Der Lohn dafür ist nun ein Spitzenduell mit Vorjahresfinalist Fiorentina.

Im Sandwich zweier Europacup-Spiele könne das Gastspiel in Linz nun "einerseits schwierig sein. Aber auf der anderen Seite sollte uns der Aufstieg schon viel Rückenwind geben", sagte Barisic. Im ersten Duell seit 2016 im ÖFB-Cup (4:0 Rapid) werde Blau-Weiß "hohe Intensität" ins Feld führen, "uns hoch attackieren und das schnelle Umschalten forcieren", vermutete der Rapid-Coach. "Wichtig wird sein, dass wir auf null schalten. In der Meisterschaft sind alle gegen Rapid doppelt, dreifach und vierfach für ein Highlightspiel motiviert. Wir müssen mental gerüstet sein", forderte Barisic, um die sonst folgende "Feiertagswoche" des Außenseiters zu verhindern.

Dieser wird seit Jänner von Christoph Peschek gemanagt. "Wenn ich ihn sehe, werde ich ihm ganz normal die Hand geben", kündigte Barisic vor dem Wiedersehen mit seinem langjährigen Geschäftsführer-Kollegen bei Rapid an. Auf Spielerseite kehren in Matthias Seidl und Fally Mayulu zwei Ex-Linzer an die alte Wirkungsstätte zurück. Vom erkrankten Duo Patrick Greil und Nicolas Kühn dürfte Letzter eher fit werden, im Falle des Falles aber laut Barisic nicht in der Startelf stehen. Ansonsten notierte der Rapid-Coach keine neuen "Wehwehchen".

Die Statistik meint es mit den Wienern weniger gut. Denn der Favoritenstellung gegen den Aufsteiger wurde Grün-Weiß in der jüngeren Vergangenheit selten gerecht. Der bisher letzte Sieg in einem ersten Saisonvergleich mit einem Neuling datiert von 2019 (2:0 bei WSG Tirol). Seit 2005 stehen acht Siege acht Niederlagen bei vier Remis gegenüber.

"Wir wissen, mit welcher Emotion und Motivation Blau-Weiß in dieses Spiel gehen wird", betonte Barisic. "Sie haben nichts zu verlieren. Das ist immer kompliziert, weil du als Rapid ein Problem hast, wenn du nicht gewinnst." Um die Bilanz ins Positive zu drehen, müsste Rapid der erste Auswärtssieg seit 26. Februar gelingen. Seither gab es in der Fremde sechs Niederlagen und ein Remis - zuletzt ein 1:1 in Linz beim LASK.